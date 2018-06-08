ШОС на новом этапе: что делать Казахстану?

ШОС серьезно отличается от той организации, у истоков которой в 2001 году стоял Казахстан.

В июне текущего года в китайском Циндао состоится саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На побережье Желтого моря встретятся руководители восьми стран, входящих в организацию, которую в последнее время уже нередко именуют «Евразийской восьмеркой» в противовес использовавшемуся ранее термину «Шанхайская шестерка».

Надо отметить, что сейчас ШОС серьезно отличается от той организации, у истоков которой в 2001 году стоял Казахстан. Сейчас в «Евразийской восьмерке» три державы, претендующие на глобальность, – Индия, Китай и Россия, а также три мощных региональных игрока – Казахстан, Пакистан и Узбекистан.

Закат прежней эпохи

Необходимо помнить, что за прошедшие годы и работа ШОС, да и само создание организации всегда проходили при активном участии Казахстана. Можно сказать, что наши дипломаты «держали руку на пульсе» практически во всех сферах работы ШОС и везде имели очень прочные позиции. Именно в Казахстане в 2005 году состоялось подписание Декларации ШОС, и здесь же в Астане в июне прошлого года в состав Организации официально вошли Индия и Пакистан.

Такое положение дел, несомненно, отвечало интересам Казахстана. Астана, не претендуя на роль глобальной державы или макрорегионального лидера, тем не менее, в составе ШОС традиционно считалась ключевым игроком Центрально-Азиатского региона. Более того, среди всех представленных государств Центральной Азии именно у Казахстана сложились самые тесные и разнонаправленные отношения и с Китаем, и с Россией. Все это позволяло казахстанской дипломатии приносить стране не только максимум прямых дивидендов от участия в ШОС, но и получать косвенные выгоды от сложившегося баланса.

Новая ШОС – новые риски

Включение в состав Шанхайской организации сотрудничества новых участников в лице Индии и Пакистана стало серьезным вызовом привычной системе связей, и помимо очевидных количественных и качественных преимуществ, привнесло в существование Организации целый комплекс задач, которые нужно решить, и вопросов, на которые нужно найти ответ.

Наличие мощных и, главное, еще непривычных, центров силы совершенно закономерно вывело на первый план вопрос баланса. Совокупный потенциал ШОС по целому ряду показателей – от экономики и демографии до географии и военной силы – стал просто огромным.

Проблема здесь в том, что международная организация – это не сумма мощностей, а объединение стран для достижения каких-то конкретных общих целей.

И вот тут начинаются вопросы нового этапа существования ШОС. Самые актуальные из этих вопросов: усиление конкуренции между странами в рамках организации и невозможность добиться консенсуса по практическим вопросам; нерешенные противоречия между Индией и Пакистаном; идеологические и языковые сложности. Плюс для центральноазиатских стран – вопрос лавирования и продвижения своих интересов в условиях возможного расхождения взглядов «глобальных членов» по тем или иным вопросам.

Итак, с чем теперь придется работать Казахстану, и какие вызовы неизбежно привычные нам реалии?

Уход от конкретики в обсуждение

Одним из главных рисков, с которыми неизбежно столкнется Казахстан, станет усиление конкуренции между странами в рамках Организации и невозможность добиться консенсуса по практическим вопросам.

Иными словами, потенциал ШОС как реальной организации, может угаснуть в бесконечных переговорах, превратившись во всего лишь еще одну переговорную площадку. За неспособность качественно реагировать критикуют даже самую авторитетную и мощную международную организацию ООН, хотя за ее плечами лежит уже целая история использования миротворческих сил, экономических мер и гуманитарных проектов.

ШОС все равно еще достаточно молодая организация и обладает ограниченным набором инструментов. А большое количество членов с разнонаправленными векторами развития может превратить в недостижимую мечту шанс на создание реальных механизмов продвижения международных проектов.

Застарелый конфликт Кашмира

Второе, хотя Индия и Пакистан обещают не выносить проблему своих сложных отношений на повестку дня ШОС и не торпедировать разумные инициативы друг друга только из духа соперничества, этот риск остается весьма весомым.

Стремление «новичков ШОС» сдерживать как друг друга, так и своих союзников в рамках ШОС может привести организацию в состояние полного пата. Особенно когда Дели и Исламабад станут сами принимать саммиты и формировать повестку дня ШОС. Конечно, согласно условиями вступления, это право придет не скоро, но и на то, что конфликт исчерпается в ближайшее время, надежды тоже нет.

Вспомним, что Индия критиковала «Инициативу Пояса и Пути» именно за экономические проекты с Пакистаном, которые по мнению Дели угрожали ее интересам.

Идеологический разрыв

Другой немаловажный риск для развития организации – это потеря общих ориентиров. Если ранее в Клуб ШОС входили страны, в общем и целом имеющие схожие взгляды на международные проблемы, то сейчас это поменялось. Например, ранее все страны ШОС были категорически против вмешательства иностранных государств во внутренние дела других стран, а в частности отрицательно относились к такому явлению, как «цветные революции» и «экспорт демократии», которые в неудачных вариантах приводили к возникновению тяжелейших конфликтов и войн. Практически все страны ШОС апеллировали к необходимости эволюционного развития и невмешательства.

Однако в индийской медиа-сфере по-разному трактуют эти же события, что неудивительно, ведь Индия одна из азиатских демократий, признаваемых Западом в этом качестве, чем крайне гордится. Конечно, официальный Дели также против политического и военного вмешательства во внутренние дела иностранных государств, однако в ценностном плане индийское общество довольно серьезно отличается от всего остального лагеря ШОС. Это создает предпосылки для возникновения противоречий и создания ощущения у Индии идеологического «чужого» среди «своих» в ШОС, что естественно негативно скажется на работе всей организации, основным постулатом деятельности которой является консенсус всех членов.

Языковое различие

Важным нюансом осложнения дальнейшего развития организации является, как ни странно, языковой вопрос. Дело в том, что ранее языками организации были только китайский и русский. Было достигнуто удачное сочетание, когда стороны выработали общий языковой инструментарий и набор понятий. Особенно это было заметно в экспертной и бюрократической среде, где количество людей владеющих обоими основными языками ШОС было особенно много. Это позволило создать весьма своеобразный, но по своему эффективный диалог, дух взаимопонимания даже в такой щекотливой сфере как военная.

Теперь сюда добавился новый язык – английский. Но каждый язык – это не просто язык, это еще и система взаимоотношений и кодирования действительности. Данный момент пересекается с предыдущим тезисом о разностных ценностных восприятиях. Невнимание к проблеме стремительного подключения и унификации английской терминологии в ШОС, может создать параллельные языковые реальности в одной организации.

Конфликт интересов

Одним из заключительных рисков можно выделить стремление России использовать организацию не для развития ее внутренней экономической, политической и гуманитарно-культурной составляющей, а для геополитического противостояния со своими противниками.

Более того, это стремление может выразиться в продолжении торпедирования всех реальных механизмов экономического сотрудничества при параллельном наращивании геополитических заявлений под зонтиком ШОС с целью добавить легитимности своим военным операциям за рубежом и прокси-войнам. Это, естественно, будет снижать привлекательность ШОС в глазах всех других ее членов.

В этих условиях важной задачей для казахстанской дипломатии станет блокирование любые решения, которые могут привести к дрейфу ШОС в геополитический клуб противостояния с Западом.

Однако риск такого дрейфа не очень высок, так как в этом не заинтересован практически ни один участник ШОС, кроме Российской Федерации.

Самыми главными противниками превращения ШОС в антизападную коалицию станут Китай и Индия, глубоко интегрированные в международные связи с западными экономиками, даже несмотря на имеющиеся определенные противоречия в политическом плане.

Маневры Казахстана

Шанхайская организация сотрудничества, вступив в новый этап своего развития, неизбежно на какое-то время снизит практическую активность своей работы, направив основные силы на идеологию, бюрократические процедуры и организационные моменты.

В этих условиях казахстанской дипломатии важно активно внедряться во все новые механизмы и, что имеет особое значение, использовать возникший потенциал ШОС для реализации своих проектов, в таких сферах как транспортная и энергетическая инфраструктура, образовательные, научные проекты, высокие технологии и другое.

К примеру, военная сфера, как и вопрос проведения традиционных совместных учений, в новых реалиях вряд ли принесут какие-то новые дивиденды. А вот традиционные сильные стороны Индии, такие как нанотехнологии, IT-сфера, медицина, фармацевтика, образование – несут массу возможностей для расширения сотрудничества в рамках переговорных площадок ШОС.

Традиционно гибкая и однозначно мирная позиция Казахстана, в создание которой в последние годы было вложено столько сил, сейчас может дать прекрасное поле для маневра, позволяя уравновешивать новые центры силы и продвигать те или иные пути сотрудничества, не будоража подозрительность «региональных гигантов».

Тихий УШОС

К примеру, сейчас вполне можно начать с реформы Университета ШОС (УШОС), который будучи сетевым университетом, включает в себя лишь 80 вузов, в основном из Китая и России. Работают только магистерские программы по семи специальностям, в которых участвуют 2000 студентов.

Несомненно, странами проделана большая работа для того, чтобы УШОС функционировал, и магистранты регулярно обучались в вузах государств-партнеров, тем не менее, потенциал – как количественный, так и качественный – у ШОС в разы больше. Если к проекту подключить индийскую и пакистанскую сторону, сделать общий образовательный фонд с прозрачным механизмом распределения стипендий, внедрить бакалавриат и докторантуру, то выиграют все без исключения государства ШОС.

Сейчас Индия сама может предоставить мощный образовательный кластер, с учетом интереса к английскому языку и существования множества образовательных программ на английском языке. Плюс, как мы знаем, индийские и пакистанские студенты активно получают образование за рубежом, и база ШОС здесь имеет огромный потенциал для активной и эффективной работы.

Казахстанской стороне важно не просто активно продвигать подобные проекты, но и постоянно лоббировать интересы наших студентов на международном образовательном рынке.

Похожие возможности открываются и в сфере научного сотрудничества, так как подключение к ШОС Индии – одного из серьезных научных центров мира – способно в перспективе серьезно изменить всю сферу научно-технического сотрудничества в ШОС. Богатейшая англоязычная база, традиции исследований в области нано- и IT-технологий, химии, биологии, медицины и других сферах – при грамотной организации процесса сотрудничества и обменов – способны поднять потенциал других партнеров по организации на новый уровень.

Предстоящий саммит в Циндао, как ожидается, действительно будет в большей степени ориентирован на «сверку часов» и культурно-гуманитарную сферу. Так в Циндаоской декларации планируется отразить единую позицию стран по развитию региона, а важнейшими документами станут меморандум о сотрудничестве с ЮНЕСКО и работа по созданию аналогического документа со Всемирной туристской организацией.

Если вся Шанхайская организация сотрудничества сейчас стала сильнее в плане потенциала и слабее в плане функционала, то Казахстан и в этих условиях может получить неплохие дивиденды, сделав ставку на продвижение собственных интересов и налаженные связи со всеми партнерами.

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