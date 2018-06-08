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На Гавайях лава вулкана уничтожила 600 домов

Уничтожены жилые дома, дороги, коммуникации, автомобили.

Фото : Delfi8 июня 2018, 11:01

В результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях были разрушены 600 домов. Об этом сообщает Bigmir Net.

Для помощи пострадавшим от извержения выделены миллионы долларов.

Напомним, вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться месяц назад. За это время он уничтожил жилые дома, дороги, коммуникации, автомобили. Полторы тысячи человек были эвакуированы из зоны бедствия.


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