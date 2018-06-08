Троих жителей Караганды осудили за экстремизм

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 405 части 1 УК РК.

В Караганде троих мужчин осудили за ведение религиозно – экстремистской деятельности на 3 года лишения свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

«В ноябре 2017 года сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом ДВД Карагандинской области совместно с другими структурами правоохранительных систем по Карагандинской области задержали 40-ка и 37-и летних троих жителей Караганды по подозрению вербовки и подготовки лиц в целях организации деятельности запрещенной религиозно – экстремистской организации в регионе», сообщили в ДВД.

В отношении них были возбуждены уголовные дела по статье 405 части 1 УК РК (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма).

Дома у задержанных были изъяты религиозные книги и листовки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!