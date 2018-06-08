Повышенную зарплату всем госслужащим с 2019 года пообещал Алик Шпекбаев

С 2019 года все госслужащие Казахстана смогут получать повышенные зарплаты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева.

«Сегодня мы апробируем новую систему оплаты труда на основе факторно-балльной шкалы, что обеспечило рост должностных окладов у пилотных органов более чем в два раза. По завершению мы планируем, что в следующем году наше начинание, пилотный проект, завершится. Соответственно будет повышена заработная плата всем государственным служащим Казахстана», - сказал А.Шпекбаев, выступая на ежегодной конференции Астанинского хаба в сфере госслужбы.

Он отметил, что размер зарплаты будет зависеть от характера и сложности работы, а также достижения конкретных показателей эффективности.

«Не секрет, что повышение материального и социального обеспечения напрямую влияет на снижение уровня коррупции. В этой связи Агентство оптимизировало треть штатной численности центрального аппарата, что позволило дополнительно увеличить зарплаты сотрудников до 60%», - добавил глава АДГСПК.

Анеля Касымова