Доллар еще прибавил на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 333,88 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 333,88 тенге за доллар (+0,80 тенге), объем торгов – 148,75 млн долларов (+128 850 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3650 тенге за рубль, объеме торгов 2,7 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,2100 тенге за юань (+0,2230 тенге), объем торгов – 300 тыс. юаней (-300 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 333,7-334,8 тенге, евро - 394-396, рос.рубля - 5,37-5,42 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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