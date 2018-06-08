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Доллар еще прибавил на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 333,88 тенге за доллар.

Фото : aif.ru8 июня 2018, 11:36

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 333,88 тенге за доллар (+0,80 тенге), объем торгов – 148,75 млн долларов (+128 850 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3650 тенге за рубль, объеме торгов 2,7 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,2100 тенге за юань (+0,2230 тенге), объем торгов – 300 тыс. юаней (-300 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 333,7-334,8 тенге, евро - 394-396, рос.рубля - 5,37-5,42 тенге.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.


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