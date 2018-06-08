Распространителей ложной информации о менингите проверяют полицейские

В социальных сетях и группах в WhatsApp продолжается рассылка недостоверной информации об инфекции.

Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин прокомментировал ситуацию с пользовательскими постами о ситуации с менингитом. По его словам, у правоохранительных органов есть уже несколько подозреваемых, которые сеяли панику среди населения, передает Zakon.kz.

"Соответствующие правоохранительные органы занимаются вопросом распространения недостоверной информации, которая приводит к панике населения. По нашим данным уже есть подозреваемые в количестве 3-4 человек, по которым проводится соответствующая работа", - сказал Бекшин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Только за последние сутки по WhatsApp пользователи начали распространять слухи о вспышке инфекции в Таразе, при этом текст сопровождался фотографией больного с ног до головы покрытого неизвестной сыпью. Само сообщение сопровождалось огромным количеством ошибок. Далее приводится авторский текст публикации, пунктуация и грамматика сохранена.

"Дорогие коллеги! С завтрашнего дня носим маски! Болезнь минингихок дошёл до Тараза. На 8 поликлинике нашли! Каждые 3 часа менять маски. В Алмате все уже в масках. Мы постоянно контактируем с покупателями!", - гласил призыв.

5 июня пользователей Whatsapp неизвестный женский голос призывал проводить бесконтрольно антибиотикотерапию детям против менингита. Позже информация была опровергнута Департаментом охраны общественного здоровья Алматы.

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