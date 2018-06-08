В Казахстане могут появиться новые льготы для госслужащих по жилью
Как показывает лучшая мировая практика, выстраивание карьерной модели и повышение требований к госслужащим должно подкрепляться улучшением их социального пакета.
Фото : Kaznews.kz8 июня 2018, 11:43
Председатель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал о прорабатываемых мерах по льготам при приобретении жилья для госслужащих, сообщает МИА «Казинформ».
«В настоящее время агентством при поддержке Администрации Президента прорабатываются меры по предоставлению госслужащим льгот при приобретении жилья и назначении пенсий, обеспечению местами в детских садах, созданию условий для оздоровления в регионах. С учётом Пяти социальных инициатив главы государства, есть программа «7-20-25», но сегодня прорабатываются Жилстройсбербанком и другие подходы на снижение процентных ставок «5-5-25». Я думаю, что эти подходы будут приемлемы для государственной службы», - сказал А. Шпекбаев, выступая на ежегодной конференции Астанинского хаба в сфере госслужбы.
Он отметил, что, как показывает лучшая мировая практика, выстраивание карьерной модели и повышение требований к госслужащим должно подкрепляться улучшением их социального пакета.
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