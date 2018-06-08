В Казахстане подорожали газеты и учебники

Объем издательских услуг увеличился за год на 21%.

По итогам I квартала текущего года издательства Казахстана оказали услуг на 9,8 млрд тенге - это на 20,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

«Основной объем сконцентрирован в Алматы (35,9% от РК), однако примечательно, что столичные издательства отвоевывают рынок: на долю Астаны пришлось уже 32,2% услуг, против всего 23,8% годом ранее», - говорится в исследовании.

Наибольший объем услуг в секторе пришелся на издание газет - 38,1% (впрочем, годом ранее сегмент занимал 53,5%). Издание журналов и прочей периодики заняло еще 10,2%, также 8,5% пришлось на издание книг.

На сельскую местность пришлось всего 4,4% издательских услуг, против 5% годом ранее.

При этом цены на еженедельные газеты выросли до 97 тенге в среднем по РК по итогам апреля - это на 5,4% больше, чем годом ранее.

Учебно-справочная литература подорожала сильнее - на 6,7% год к году, до 1236 тг в среднем по стране.

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