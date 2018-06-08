Офицеры Вооруженных Сил участвовали во вторых штабных переговорах по учению «Взаимодействие-2018»

В текущем году командно-штабное учение «Взаимодействие -2018» пройдет в октябре на территории Кыргызской Республики.

Делегация Министерства обороны РК приняла участие во вторых штабных переговорах по вопросам подготовки и проведения командно-штабного учения с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2018», проводимого в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое браство-2018» прошедших в городе Бишкек Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

В ходе штабных переговоров участники обсудили замысел проведения командно-штабного учения «Взаимодействие -2018», состав руководства учения и посреднического аппарата, детали подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта, боевой и численный состав привлекаемых национальных контингентов, а также вопросы всестороннего обеспечения.

В текущем году командно-штабное учение «Взаимодействие -2018» пройдет в октябре на территории Кыргызской Республики. Главной целью учения «Взаимодействие -2018» является совершенствование форм совместного планирования и применения национальных контингентов государств – членов Организации в составе Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

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