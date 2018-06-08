Грандиозный Open Air в Петропавловске собрал порядка 7 000 человек

«Минимум фонограммы – максимум звука» - под таким девизом прошел концерт под открытым небом в Петропавловске.

В Петропавловске в рамках Дней культуры города Астаны состоялся грандиозный Open Air, который собрал порядка 7 000 человек. Концерт под открытым небом прошел на главной площади города с участием известных отечественных звезд эстрады, передает Zakon.kz.

«Минимум фонограммы – максимум звука» - под таким девизом прошел концерт под открытым небом в Петропавловске в рамках Дней культуры столицы. Представитель столичных творческих коллективов Нарима Мухамбеталина отметила, что Астане в приобретении мощи, красоты, достижении и успеха помогает весь казахстанский народ.

«Мы хотим поделиться этой радостью, и мы хотим показать, насколько Астана у нас продвинулась не только в плане экономики, политики, но и культурной сферы. Спасибо огромное акимату СКО за столь теплый прием за предоставление своих лучших площадок для творческих коллективов, для наших театров солистов. Отдельная благодарность жителям, горожанам Петропавловска, которые с таким удовольствием посещали и наши театры, выставки и концерты, спасибо огромное!», - поделилась Нарима Мухамбеталина.

Остроумные шутки, интересные факты и главные события из истории становления столицы – зажигательные и харизматичные ведущие не дали скучать. Главным подарком стали выступления топовых артистов казахстанской эстрады, таких как Алмас Кишкенбаев, Трио «Арт-Домбыра», Кайрат Баекенов и группа Формат, Ринат Малцагов и многие другие, чьи хиты неизменно попадают в топ самых популярных музыкальных рейтингов.

«Это что - то невообразимое, такая непередаваемая атмосфера, на таком мероприятии я еще не была! Все на позитивной волне, поют, танцуют, веселятся, одним словом весь Петропавловск отдыхает! », - поделилась жительница города Александра Лабутина.

«Отличный концерт под открытым небом. Приятно увидеть вживую наших отечественных звезд, услышать и в своем роде пообщаться с ними. Мне, приятно, что празднование 20-летия нашей столицы проходит в регионах, и проходят дни культуры. Это еще больше нас сближает. Я люблю нашу столицу и желаю ей только процветания и роста!», - поделилась Мария Кузнецова.

Два часа живого звука, зрелищных спецэффектов и позитивных эмоций подарил Open Air североказахстанцам. В Петропавловске в рамках Дней культуры города Астаны провели выставку «Ақ тілекпен, Астана», где представлено порядка 100 лучших работ казахстанских художников, гала-концерт «Астанадан ақ тілек» с участием лучших творческих столичных коллективов, а для юных зрителей театр кукол Астаны представил спектакль «Мәңгілік бала бейне».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!