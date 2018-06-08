Назарбаев встретился с главой парламента Китая

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу, сообщает МИА «Казинформ».

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящий саммит ШОС в Циндао.

«Для нашего народа вы - большой друг, а для меня лично - вы один из самых уважаемых государственных деятелей. Отношения между нашими странами носят особый характер. Ваше имя очень широко известно среди китайского народа», - сказал Ли Чжаньшу.

Он напомнил, что Председатель Си Цзиньпин трижды посетил Казахстан с визитами в 2013, 2015 и 2017 годах.

«В 2013 году он вместе с вами летел на самолете с Астаны в Алматы. В самолете вы вместе позавтракали - я думаю, что это особый знак дружбы со стороны Си Цзиньпина, поскольку это - единичный случай во время его председательства. В 2015 году после вашего переизбрания на посту Президента РК Си Цзиньпин специально приехал в Казахстан, чтобы лично поздравить вас. Это очень важный символ и знак дружбы между двумя лидерами, что служит важной основой отношений между нашими странами», - сказал Ли Чжаньшу.

По его словам, при каждом визите в Казахстан вместе с Председателем КНР Си Цзиньпином он видел новые изменения и развитие страны.

«Динамично растет экономика, постоянно улучшается жизнь населения, сохраняется стабильность в обществе, постоянно усиливается авторитет вашей страны в мире и регионе. Хочу особо отметить, что ваша страна пробила себе путь, который соответствует реальным условиям своей страны - это дорога к свету, как вы говорите, «Нурлы жол». Как ваш друг и сосед мы искренне рады вашим успехам (...) Я преисполнен уверенности в светлом будущем казахстанско-китайских отношений», - сказал Ли Чжаньшу.

Н. Назарбаев поблагодарил Ли Чжаньшу за теплый прием и поздравил его с избранием на пост руководителя ПК ВСНП на мартовской сессии.