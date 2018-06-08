Президент Узбекистана: Каждая семья - предприниматель

Мирзиёев подписал документ, по которому каждая узбекская семья должна вести свой бизнес.

Это означает, что с 10 июня власти страны будут помогать узбекистанским семьям заниматься бизнесом: для этого будут выделены льготные кредиты. В Узбекистане уверены, что это должно улучшить материальные условия населения и поднимет его уровень жизни, передает Inform Бюро.

"Давние профессиональные традиции, предпринимательский потенциал нашего трудолюбивого народа свидетельствуют о наличии большого опыта и резерва для популяризации семейного предпринимательства, ремесленничества, надомного труда и других видов предпринимательской деятельности, расширения производства сельскохозяйственной продукции на основе эффективного использования посевных площадей", – говорится в документе.

Специально для реализации программы будут созданы территориальные, организационно-координирующие и специальные рабочие группы.

В банках можно будет получить кредиты:

до 150-кратного размера минимальной заработной платы (МРЗП) – для развития семейного предпринимательства на основе рекомендации руководителей секторов по социально-экономическому развитию территорий и сходов граждан махаллей (квартал, район города);

до 1000-кратного размера МРЗП – зарегистрированным в установленном порядке компаниям малого бизнеса на основе поручительства третьих лиц, страховых полисов, залога приобретаемого в кредит имущества, поручительства Фонда и других предусмотренных законодательством видов обеспечения;

более чем 1000-кратный размер МРЗП – для кредитования инвестиционных проектов на основе предусмотренных законодательством видов обеспечения.



"Министерству финансов Республики Узбекистан совместно со страховыми организациями принять меры по установлению страховой премии в размере не более 1,5% и упрощению условий страхования при страховании коммерческими банками риска невозврата льготных кредитов", – говорится в постановлении.

Стартует программа уже с 10 июня в качестве образца в районах и городах Андижанской области. На это решено выделить 200 млн долларов за счёт привлечения кредитных линий зарубежных финансовых институтов.

В других регионах Узбекистана программа "Каждая семья — предприниматель" охватит каждый район и город, в том числе отдалённые регионы и местности с тяжёлыми природно-климатическими условиями.