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Утверждены Правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на геологическое изучение недр
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 317 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на геологическое изучение недр» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 6 статьи 87 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на геологическое изучение недр.
Лицо, заинтересованное в получении лицензии (далее - заявитель), подает в уполномоченный орган по изучению недр (далее - уполномоченный орган) письменное заявление по форме, утверждаемой в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Кодекса.
К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 86 Кодекса, оформленные с учетом требований пункта 4 статьи 86 Кодекса.
Момент подачи заявления определяется датой и временем поступления заявления в уполномоченный орган и подлежит учету в журнале учета заявлений (далее - журнал), хранящийся в канцелярии уполномоченного органа.
При приеме заявления канцелярия уполномоченного органа регистрирует и присваивает заявлению уникальный учетный номер, указывает дату и время (часы, минуты) регистрации в журнале.
Поступившее заявление регистрируется в момент подачи.
Журнал содержит:
1) уникальный учетный номер заявления;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) либо наименование заявителя;
3) дату и время (часы, минуты) регистрации заявления.
Уполномоченный орган рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней со дня его поступления и выдает лицензию либо отказывает в ее выдаче.
Уполномоченный орган отказывает в выдаче лицензии, если заявление или прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям, предусмотренным статьей 86 Кодекса, о чем заявителю направляется мотивированный письменный ответ.
В случае отказа в выдаче лицензии заявитель повторно подает заявление в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящими Правилами.
В случае поступления в уполномоченный орган на одну и ту же территорию двух или более заявлений одновременно лицензия выдается заявителю, чье заявление первым из числа поступивших заявлений соответствует требованиям Кодекса.
Отказ в выдаче лицензии обжалуется заявителем в соответствии с законодательством Республики Казахстан не позднее десяти рабочих дней с даты уведомления об этом заявителя.
Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
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