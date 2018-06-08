Умеренное тепло и грозовые дожди: прогноз погоды на выходные

В Петропавловске ожидается шторм.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на выходные дни 9-11 июня,передает zakon.kz.

По сообщению синоптиков, на фоне поля пониженного атмосферного давления в выходные дни в большинстве областей Казахстана ожидается тёплая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет в пределах климатической нормы, лишь на западе температура ожидается ниже нормы на 1…2 градуса.

Кроме того, 9 июня в Северо-Казахстанской области ожидается северо-западный, западный ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем местами гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ночью местами ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. В Петропавловске днем 9 июня ожидается северо-западный, западный ветер 15-20, порывы 25 м/с. Ночью и утром туман. Вероятность шторма 90-95 %.

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