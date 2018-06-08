Депутаты услышали адвокатов - А.Тугел

На пленарном заседании Мажилиса Парламента 5 июня 2018 года проекты законопроектов «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи» были одобрены в целом, при этом депутаты Мажилиса переработали документы на 80%. Об этом сообщил председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел, передает Zakon.kz.

По его словам, большинство норм было изложено в редакции, облегчающей их понимание и применение.

«Необходимо отметить, что адвокатскому сообществу есть, за что поблагодарить депутатов Мажилиса. Это было без сомнения открытое и очень детальное обсуждение, которое позволило сгладить многие спорные моменты проекта. Все наши предложения были выслушаны и обсуждены без ограничения по времени. Все предложенные нами международные эксперты были приглашены на заседание рабочей группы и заслушаны», - сказал А.Тугел.

Он отметил, что благодаря поправкам, внесенным депутатам:

- упорядочен понятийный аппарат и содержание базовых принципов регулирования закона;

- приведена в соответствие с международными стандартами деятельность дисциплинарных комиссий в адвокатуре;

- упорядочены нормы о pro bono;

- разрешены спорные вопросы, связанные с отменой адвокатского ордера;

- расширен перечень гарантий адвокатской деятельности;

- упорядочены вопросы о приостановлении и лишении адвоката лицензии;

- усовершенствован порядок аттестации.

«Особую благодарность хотелось бы высказать депутатам, входящим непосредственно в рабочую группу по законопроекту под руководством Каната Мусина, эффективно организовавшего законотворческий процесс, - сказал глава РКА. - Накал страстей временами был очень велик. Но без этого не бывает полноценной парламентской дискуссии. Несмотря на то, что не все наши предложения были приняты, у нас остается положительное впечатление о проделанной работе».

Он отметил, что адвокатура проявила себя институтом, способным формулировать и выдвигать свою позицию. А депутаты проявили желание и способность вести с адвокатурой прямой и открытый диалог.

Напомним, данные законопроекты были внесены правительством РК в Мажилис Парламента 2 ноября 2017 года. С этого момента было проведено 50 заседаний рабочей группы, в работе которой участвовали представители Республиканской коллегии адвокатов, а также адвокаты территориальных коллегий.

Представителями РКА были доведены до депутатов основные принципиальные позиции адвокатского сообщества.

В результате обращений адвокатского сообщества были получены заключения международных организаций и экспертов, которые в различной мере подвергли внесенный законопроект критике, и в то же время разделяли выраженную адвокатским сообществом обеспокоенность по основным принципиальным разногласиям, противоречащим международным стандартам деятельности адвокатуры. Республиканской коллегией адвокатов в рамках рабочей группы были организованы выступления представителей ООН и ОБСЕ, которые ознакомили депутатов с заключениями экспертов данных организаций.