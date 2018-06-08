Mercedes вылетел на тротуар в Алматы

Пострадали трое.

В Алматы при столкновении с Daewoo Leganza Mercedes E-Class вылетел на тротуар, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Рыскулова, за улицей Бокейханова. Daewoo и Mercedes ехали в западном направлении, по средним рядам.

По словам водителя Mercedes, перед ним резко начал перестраиваться водитель Daewoo. Мужчина попытался избежать столкновения, однако это ему не удалось. От удара немецкая иномарка вылетела на тротуар. К счастью, в момент аварии там не было пешеходов.

Водитель Daewoo рассказал свою версию произошедшего. Так, перед маневром он убедился в безопасности. При перестраивании в него внезапно врезался Mercedes, который двигался на высокой скорости. От удара у Daewoo вырвало переднее правое колесо. По словам супруги водителя, Mercedes наехал на колесо и буквально взлетел.

В результате ДТП пострадали супруги водителей. Пострадавшую с Daewoo осмотрели и оставили на месте, женщину с Mercedes госпитализировали. Позже за медпомощью обратился водитель Mercedes.

Также в западном направлении образовался затор, движение восстановилось после того, как сотрудники полиции убрали Daewoo с середины проезжей части.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!