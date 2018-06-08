Обладатель "золота" Паралимпийских игр получил 250 тысяч долларов
8 июня 2018, 12:59
Выплаты предусмотрены и тренерам.
Чемпионам и призерам Паралимпийских игр в Пхенчхане произвели единовременные денежные выплаты, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК.
По информации ведомства, выплаты произведены в полном объеме. Обладатель золотой медали Паралимпийских игр в Пхенчхане Александр Колядин согласно законодательству получил 250 тысяч долларов.
Также выплаты получил Александр Герлиц, занявший IV (лыжные гонки) и VI место (биатлон) в Пхенчхане. Ему положены выплаты за IV, VI места в размере 30 тысяч и по 5 тысяч долларов соответственно.
Стоит отметить, что выплаты в данном денежном эквиваленте предусмотрены и их тренерам.
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