Обладатель "золота" Паралимпийских игр получил 250 тысяч долларов

Чемпионам и призерам Паралимпийских игр в Пхенчхане произвели единовременные денежные выплаты, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК.

По информации ведомства, выплаты произведены в полном объеме. Обладатель золотой медали Паралимпийских игр в Пхенчхане Александр Колядин согласно законодательству получил 250 тысяч долларов.

Также выплаты получил Александр Герлиц, занявший IV (лыжные гонки) и VI место (биатлон) в Пхенчхане. Ему положены выплаты за IV, VI места в размере 30 тысяч и по 5 тысяч долларов соответственно.

Стоит отметить, что выплаты в данном денежном эквиваленте предусмотрены и их тренерам.