В Астане начались рейды по городским водоемам

Столичные спасатели разъясняют отдыхающим правила безопасности на водоемах с раздачей наглядных пособий.

Спасатели Астаны проводят рейды, направленные на обеспечение безопасности в период купального сезона, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Астаны.

С наступлением теплых летних дней в столице количество горожан желающих отдохнуть на акваториях города значительно возросло. Кто-то рыбачит, а кто-то решил пойти на городской пляж. И именно на этот период приходится большее количество трагических случаев связанных с несоблюдением правил безопасности на воде.

Как отметили в ведомстве, во многих случаях люди тонут из-за купания в нетрезвом состоянии, а также при купании в необорудованных и не санкционированных местах. Не редки случаи, когда люди, при рыбалке употребив спиртные напитки, заходят на глубину пытаясь достать зацепившуюся за дно леску, и уходят под воду.

«В этой связи в целях профилактики травматизма и гибели людей на водоемах города сотрудниками Департамента был проведен рейд по местам ловли рыбы на акваториях города и городском пляже. Отдыхающим гражданам и рыбакам были разъяснены основные правила безопасности на водоемах с раздачей наглядных пособий. Всего было охвачено более 40 рыбаков и 20 человек отдыхающих с детьми граждан на городском пляже», – говориться в сообщении ДЧС.

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