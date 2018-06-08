С приходом газа угольная промышленность в Карагандинской области будет развиваться

Будет газифицировано более 100 населённых пунктов.

Газификация Карагандинской области не отразится на шахтёрах, развитии угольной промышленности. Об этом заявил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области.

- Инициатива Главы государства в части газификации очень важна для нашего региона. На сегодня решены все вопросы выделения земли под магистральный газопровод. Мы планируем, что жители нашей области получат газ одновременно с Астаной, поэтому уже сейчас разрабатываются проекты распределительных сетей, - сказал глава региона.

Из 1136 км газопровода 836 км пройдёт по территории Карагандинской области. Будет газифицировано более 100 населённых пунктов. Улучшатся условия жизни порядка миллиона человек. А это 70% населения области.

По сведениям акима области, строительство газопровода потенциально позволит перевести на газовое отопление 68 тыс. домов частного сектора, около 200 автономных котельных и обеспечить энергией порядка 700 предприятий.

- Приход газа в Карагандинскую область не отразится на шахтёрах, развитии угольной промышленности. В нашем регионе на сегодня добывается более трети угля от республиканского объема, в том числе 100% коксующихся. А с учётом растущего спроса на мировом рынке металлов мы ожидаем и рост спроса на уголь, - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Карагандинская область добывает свыше 30 млн тонн угля в год. Ежегодный рост составляет от 3 до 5 млн тонн. При этом доля угля для населения составляет всего 10%. Остальное уходит на металлургию.

По словам акима области, карагандинский уголь пользуется большой популярностью у соседних стран. Поэтому есть большие экспортные возможности.

-Я считаю, что нет повода для беспокойства о будущем угольной промышленности, ведущая отрасль области получает дальнейшее развитие, -сказал спикер. - Строительство газопровода – это и расходные материалы, то есть те же счётчики газа, и многое из этого готовы производить предприятия области. Также, кроме газа, область получит выгоду в виде рабочих мест. Будет создано 1150 временных и 900 постоянных рабочих мест. Для этого в колледжах области в новом учебном году откроются новые специальности.

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