Казахстан и Китай создали совместный инвестиционный фонд

Основные инвестиции фонда будут направлены на реализацию проектов на территории Казахстана в различных отраслях экономики, в том числе – развитии инфраструктуры, переработке природных ресурсов, логистике, информационных технологиях, обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе.

8 июня 2018 года в Пекине в рамках официального визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Китайскую Народную Республику было подписано Соглашение о создании совместного казахстанско-китайского фонда Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

От казахстанской стороны Соглашение подписал Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов, от китайской – Генеральный Директор CITIC Eurasian Capital Limited Сунь Ян и Президент Китайско-Евразийского фонда экономического сотрудничества Линь Ган.

«Планируемый целевой размер создаваемого фонда составит до 500 млн долларов США. Основные инвестиции фонда будут направлены на реализацию проектов на территории Казахстана в различных отраслях экономики, в том числе – развитии инфраструктуры, переработке природных ресурсов, логистике, информационных технологиях, обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе», – подчеркнул Айдар Арифханов.

Казахстанским партнером по реализации Соглашения станет АО «Казына Капитал Менеджмент» – дочерняя организация холдинга «Байтерек». Ранее 7 июня 2017 года в Астане в рамках Саммита Шанхайской Организации Сотрудничества был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию инвестиционного фонда.

«Новый фонд Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund позволит привлечь в экономику Казахстана инвестиции от крупных институциональных и частных инвесторов Китая – CITIC Group, China Eurasian Economic Cooperation Fund, Asia Investment Finance Group Limited и других. Подписание соглашения является результатом нашей плодотворной работы по расширению источников финансирования казахстанских проектов», – отметил Заместитель Председателя Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» Асет Сагимбеков.

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