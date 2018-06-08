Назарбаев почтил память сынов китайского народа

Президент возложил цветы к памятнику.

Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии возложения цветов к Памятнику народным героя, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Как отмечается в сообщении, в ходе государственного визита президент Казахстана возложил цветы к Памятнику народных героев, расположенному на площади Тяньаньмэнь, и почтил память сынов китайского народа, отдавших свои жизни в ходе национально-освободительной борьбы XIX-XX веков.

Монумент посвящен событиям, отражающим историю революционного движения Китая в период с Первой опиумной войны 1840 года до основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

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