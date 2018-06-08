Опубликован электронный шаблон новой формы налоговой отчетности 150.00
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что 7 июня 2018 года в Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» дополнительно опубликован электронный шаблоны новой формы налоговой отчетности 150.00.
Новый шаблон ФНО 150.00 соответствует требованиям по представлению налоговой отчетности в 2018 году в рамках Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года.
8 июня 2018, 13:18
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4922426-4b5bfb1cb9fcefcbcafb58399bb679cf
Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Загрузка комментариев...