 
Новости за сегодня

Опубликован электронный шаблон новой формы налоговой отчетности 150.00

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что 7 июня 2018 года в Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» дополнительно опубликован электронный шаблоны новой формы налоговой отчетности 150.00.

Новый шаблон ФНО 150.00 соответствует требованиям по представлению налоговой отчетности в 2018 году в рамках Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года.


8 июня 2018, 13:18
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Загрузка комментариев...
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код