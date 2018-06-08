Опубликован электронный шаблон новой формы налоговой отчетности 150.00

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что 7 июня 2018 года в Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» дополнительно опубликован электронный шаблоны новой формы налоговой отчетности 150.00.

Новый шаблон ФНО 150.00 соответствует требованиям по представлению налоговой отчетности в 2018 году в рамках Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года.