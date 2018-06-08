В Талдыкоргане скончалась девятиклассница, упав с восьмого этажа

Факт находится под контролем областной ювенальной полиции.

В Талдыкоргане ученица 9 класса одной из школ скончалась, упав с восьмого этажа недостроенного здания, передаёт корреспондент агентства BNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматинской области.

“Инцидент произошел в недостроенном здании вблизи городского аквапарка. Девушка 2002 года рождения оступилась и упала с 8 этажа. В настоящее время по факту проводится необходимая проверка. Факт находится под особым контролем областной ювенальной полиции”, - отметили в ведомстве.

Как пояснил пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел, недостроенный объект был огорожен забором.

“Периметр данного здания огорожен забором. Все детали произошедшего выяснят сотрудники правоохранительных органов”, - сказал он.

Отметим, что за последние три дня это не единственный подобный несчастный случай в Казахстане. 5 июня в десятиэтажном жилом доме в Семее, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры мальчик 2013 года рождения.

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