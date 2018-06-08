Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Талдыкоргане скончалась девятиклассница, упав с восьмого этажа

Факт находится под контролем областной ювенальной полиции.

Фото : Блокнот Анапы8 июня 2018, 13:33

В Талдыкоргане ученица 9 класса одной из школ скончалась, упав с восьмого этажа недостроенного здания, передаёт корреспондент агентства BNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматинской области.

“Инцидент произошел в недостроенном здании вблизи городского аквапарка. Девушка 2002 года рождения оступилась и упала с 8 этажа. В настоящее время по факту проводится необходимая проверка. Факт находится под особым контролем областной ювенальной полиции”, - отметили в ведомстве.

Как пояснил пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел, недостроенный объект был огорожен забором.

“Периметр данного здания огорожен забором. Все детали произошедшего выяснят сотрудники правоохранительных органов”, - сказал он.

Отметим, что за последние три дня это не единственный подобный несчастный случай в Казахстане. 5 июня в десятиэтажном жилом доме в Семее, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры мальчик 2013 года рождения.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты