Спасатели Алматинской области готовятся к пожароопасному периоду и купальному сезону

Представители ДЧС Алматинской области рассказали о правилах соблюдения пожарной безопасности и мерах безопасности на воде.

В филиале «Службы центральных коммуникаций Алматинской области» проведен брифинг на темы: «О готовности подразделений противопожарной службы и лесохозяйственных учреждений к пожароопасному периоду 2018 года» и «О проводимой работе по обеспечению безопасности граждан на водоемах области в период купального сезона 2018 года», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Как сообщил главный специалист группы государственного пожарного контроля ДЧС Алматинской области капитан гражданской защиты Алексей Кубрак, с наступлением пожароопасного периода, прогнозируется рост лесных и степных пожаров, которые являются основной причиной повреждения и гибели лесов на значительных площадях.

«Ежегодно в республики происходит в среднем 4 тысячи природных пожаров и загораний, общая площадь выгоревших площадей достигает порядка 180 тыс. га, ущерб нанесенных пожаров превышает 200 млн. тенге. Около 80% лесных пожаров возникает по вине человека. Одновременно с лесными пожарами в среднем ликвидируется 3,5 тыс. степных пожаров и загорании, площадь которых достигает свыше 180 тыс. га. В целях предупреждения и ликвидации лесных и степных пожаров на территории области в пожароопасный период 2018 года, Департаментом по чрезвычайным ситуациям области на основании Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров на территории РК в пожароопасный сезон 2018 года, разработан аналогичный план» - отметил А. Кубрак.

По безопасности граждан на водоемах области в период купального сезона 2018 года выступил заместитель начальника ГУ «Оперативный спасательный отряд» Берик Найзабеков. В своем выступлении он рассказал о проделанной работе по профилактике гибели людей на водоемах в период купального сезона.

«ОСО ДЧС Алматинской области совместно с УЧС и ОЧС районов и городов, Местной полицейской службой, Прокуратурой и заинтересованными службами в 227 местах отдыха и 155 стихийных пляжах провели патрулирование и рейды. В ходе мероприятий, согласно 440 статьи Кодекса об Административного правонарушения привлечено к административной ответственности 34 чел., по статье 364 привлечено 25 человек. На территории области установлено 326 знаков «Купаться запрещено», 180 стендов, организовано 18 общественных постов безопасности, 20 медицинских пунктов, 123 ведомственных спасательных постов в 21 сельских и городских пляжах, с привлечением 216 спасателей. Также организован 41 выступление по радио, 79 выступлений по телевидению, с показом видеороликов», – информировал Б. Найзабеков.

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