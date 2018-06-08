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В Караганде в сентябре планируется международный симпозиум археологов

В сентябре намерены провести международный симпозиум с участием исследователя из японского университета Ehime, господина Ясуюки Мураками.

Фото : Пресс-служба УВП Карагандинской области.8 июня 2018, 14:16

В Карагандинской области на площадке уникальной Сарыаркинской пирамиды планируется строительство музея под открытым небом. А предстоящей осенью карагандинцы проведут международный симпозиум археологов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УВП Карагандинской области.

Об этом сообщил глава региона Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

- В прошлом году большой резонанс получило открытие Сарыаркинской пирамиды. О ней писали мировые СМИ. В радиусе 100 км от пирамиды находится более 200 исторических памятников. Мы планируем с 2019 года организацию в этой местности музея под открытым небом, - рассказал аким области. - А в сентябре намерены провести международный симпозиум с участием исследователя из японского университета Ehime, господина Ясуюки Мураками.

Иностранный учёный два года назад вместе с карагандинскими археологами работал в поселении Алат в Кентских горах. Специалисты изучали остатки плавильных печей. Результаты исследований дают предположения, что история древней металлургии Казахстана началась задолго до официальной даты.


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