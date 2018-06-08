В МНЭ ответили, зачем им 2,5 млрд тенге на программу, которую критиковала Карагусова

На программу МНЭ РК «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование госуправления» за семь лет выделили более 2,5 млрд тенге.

После того как депутат Мажилиса Гульжана Карагусова критически высказалась о программе Министерства нацэкономики «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование госуправления», Informburo.kz направил официальный запрос в ведомство, чтобы узнать, что делало Министерство столько лет с этой программой и каковы её итоги.

Ответ мы получили спустя несколько недель и только после того, как показали пресс-службе пункт в республиканском бюджете на 2018 год под названием «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование госуправления».

«В 2018 году по бюджетной программе «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование госуправления» предусмотрено 161 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что программу реализуют с 2011 года - тогда Миннацэкономики совместно с ПРООН разработало подходы «для совершенствования системы госуправления», внедрило ежегодную систему оценки госорганов.

Важным в министерстве считают и то, что по этой программе разработали новые стандарты для каждого вида государственных услуг. И даже проводили оценку уровня удовлетворённости казахстанцев качеством оказания этих услуг.

«Значимым изменением в этой сфере было внедрение обновлённого расширенного реестра госуслуг, который охватил в том числе ранее не предусмотренные государственные услуги в таких сферах как здравоохранение, образование, культуры и информации, спорта, а также услуг по обеспечению общественных условий жизни населения и так далее», - написали в министерстве.

После 2011 года в ответе МНЭ перешли на 2015-2017 годы, когда по бюджетной программе продолжили совершенствовать систему оценки госорганов и оказание госуслуг. В эти годы МНЭ избавляло госорганы от дублирующих и излишних процедур при оказании услуг, сокращало количество запрашиваемых документов от граждан, оптимизировало сроки оказания услуг.

По этой программе, как отметили в Миннацэкономики, за это время разработали два законопроекта: по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления (его планируют внести в Мажилис в конце 2018 года) и по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду (он уже находится на рассмотрении депутатов нижней палаты).

Всего по информации Миннацэкономики с 2011 года на программу «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование госуправления» из бюджета выделили более 2,5 млрд тенге.

18 апреля депутат Мажилиса Гульжана Карагусова подняла проблему долгосрочного финансирования бюджетных программ, по которым ни народ, ни депутаты так и не увидели конечных результатов. Одним из примеров, который она привела, стала как раз программа Министерства национальной экономики «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование госуправления». Депутат не увидела результатов работы этой программы.

Жадра Жулмухаметова