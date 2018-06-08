Беременная астанчанка пострадала в ДТП с автобусами

У одного из автобусов от удара было выбито стекло.

В результате столкновения двух автобусов пострадала беременная астанчанка. Об этом сообщается на странице "vastane.kz" в Instagram, передает Zakon.kz.

По информации из соцсети, ДТП произошло в 8 утра. Столкнулись автобусы маршрутов №48 и №4. У одного из автобусов от удара было выбито стекло.

Подробности выясняются.

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