Беременная астанчанка пострадала в ДТП с автобусами
У одного из автобусов от удара было выбито стекло.
Фото : Instagram8 июня 2018, 14:42
В результате столкновения двух автобусов пострадала беременная астанчанка. Об этом сообщается на странице "vastane.kz" в Instagram, передает Zakon.kz.
По информации из соцсети, ДТП произошло в 8 утра. Столкнулись автобусы маршрутов №48 и №4. У одного из автобусов от удара было выбито стекло.
Подробности выясняются.
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