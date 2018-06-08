Новый общественный спасательный пост открыт на пляже в Кокшетау

В торжественной обстановке общественным спасателям были вручены служебные удостоверения.

Торжественное открытие общественного спасательного поста, состоялось на озере Копа в областном центре Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на ГУ «Оперативно-спасательный отряд» областного ДЧС.

В церемонии открытия общественного спасательного поста на пляже ИП «Арыстанбаева Р.Т.», принимали участие представители УЧС г. Кокшетау, ГУ «Филиала Центра медицины катастроф» КЧС МВД РК по Акмолинской области и представители СМИ. Открыл мероприятие руководитель оперативно-спасательного отряда областного ДЧС Даулет Шамиганов.

Как он отметил в своем вступительном слове, проблема безопасности людей на водных объектах области, из года в год по-прежнему остается острой. В целях обеспечения безопасности и недопущения гибели людей на водоемах области в текущем году, ДЧС предусмотрено проведение совместных профилактических мероприятий с заинтересованными государственными учреждениями, местными исполнительными органами, руководителями санаторных и оздоровительных учреждений.

«Одним из действенных и эффективных мероприятий является создание на водоемах области, общественных спасательных постов. Именно такой общественный спасательный пост мы сегодня открываем на озере Копа. И это не случайно, так как к нам в летний период приезжает много гостей и поток отдыхающих на озере Копа увеличивается в разы. Создание общественных спасательных постов позволяет более эффективно решать вопросы предотвращения гибели людей на водоемах области», – сказал Д. Шамиганов.

По окончании вступительной речи Д. Шамиганов в торжественной обстановке вручил общественным спасателям удостоверения спасателей, отметив при этом, что работа по созданию общественных спасательных постов и проведение совместных профилактических мероприятий, дает положительный результат и будет вестись на протяжении всего купального сезона.

Выступившая на открытии поста директор ИП «Арыстанбаева Р.Т.» Рыскуль Арыстанбаева поблагодарила руководство департамента и отряда за оказанную помощь в подготовке общественных спасателей и выразила уверенность, что совместными усилиями безопасность отдыхающих на озере Копа, во время купального сезона текущего года, будет обеспечена.

В завершении торжественной части мероприятия спасателями оперативно-спасательного отряда и филиалом ЦМК по Акмолинской области было продемонстрировано проведение спасательных работ на озере Копа, с использованием катеров и водолазного снаряжения.

Кроме того, в целях пропаганды деятельности общественных спасательных постов, а также правил безопасности на водоемах был проведен брифинг с представителями средств массовой информации.

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