После драки в ТЦ Астаны пострадавший находится в реанимации

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Пострадавший в драке в столичном ТЦ находится в реанимации. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Астаны, передает Zakon.kz.

"Пациент был госпитализирован в железнодорожную больницу, состояние тяжелое, находится в реанимации", - сообщили в горздраве.

Потасовка произошла в ТЦ "Артем". Видео драки было опубликовано в соцсетях. Судя по комментарию к видео, драка произошла между продавцом мобильных телефонов и покупателем, который остался недоволен качеством покупки. В результате покупатель 1991 года рождения упал на витрину, разбил ее и порезался стеклом.

"По факту хулиганства, имевшего место 7 июня в торговом доме по улице Сейфуллина, проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен, в данное время принимаются меры к его задержанию", - сообщили в пресс-службе ДВД города Астаны.

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