Доклад министра национальной экономики Сулейменова Т.М. на заседании Правительства по вопросу развития электронной торговли

(г. Астана, 5 июня 2018 года)

С начала реализации основных мероприятий в рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан» и Дорожной карты по развитию электронной торговли наблюдается положительная динамика.

По данным официальной статистики в 2017 году объем рынка электронной торговли РК составил 107 млрд. тенге или 1,2% от общего объема розничного товарооборота.

По оперативным данным объем рынка электронной торговли за 5 месяцев 2018 года составил 101 млрд. тенге или 2,9 % от общего объема розничного товарооборота, рост в 2 раза.

С начала 2018 года зарегистрировано 110 новых субъектов электронной торговли.

На рынке работает около 1700 интернет-магазинов. Количество покупателей возросло до 1,5 млн. чел.

Прирост работающих с учетом смежных отраслей составил 37 тыс. чел.

В объеме доставленных товаров рынок вырос на 58 % с 7 млн. штук до 12 млн. штук по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

В рамках принятого нового Налогового кодекса определены понятия «интернет-магазин», «интернет-площадка», «электронная торговля товарами».

Вступили в силу налоговые преференции в части освобождения доходов от уплаты КПН и ИПН получаемых в сфере электронной торговли.

Для этого необходимо обеспечить:

· оформление сделок в электронном виде;

· оплата за товары производится безналичным платежом;

· наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с логистическими компаниями.

Все соответствующие подзаконные акты соответствующими министерствами приняты.

Одним из основных условий для получения льгот является наличие не менее 90 % безналичных платежей.

На сегодняшний день в соответствии с законодательством о платежах и платежной системе

АО «Казпочта» являясь организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, может принимать оплату за товар посредством «наложенного платежа», который признается как безналичный расчет за товар.

Для привлечения более широкого круга участников в электронную торговлю МНЭ совместно с НБ, МФ проработан вопрос применения «наложенного платежа» логистическими компаниями.

Для этого им необходимо заключить с банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, договор в качестве платежных агентов.

Для увеличения доли безналичных платежей предусматривается развитие банковских и небанковских платежных систем.

Национальным банком разработан проект системы моментальных платежей с возможностью использования мобильного телефона.

Система основывается на следующих принципах: осуществление платежей и переводов денег по номеру мобильного телефона; моментальное проведение платежей и зачисление денег получателю; круглосуточная работа; отсутствие межбанковской комиссии.

Тестирование системы в пилотном режиме планируется в августе 2018 года.

В части небанковской платежной системы на базе карточного процессинга АО «Казпочта» создается «электронный кошелек», где роль идентификатора выполняет номер телефона гражданина, на который поступает смс-код.

На сайте «post.kz» потребитель регистрируется и открывает электронный кошелек, пополняет его картой АО «Казпочты» либо картой другого банка.

Электронный кошелек запущен в мае 2018 года и будет использоваться для проведения оплаты за услуги мобильной связи, государственные услуги, штрафы, налоги, коммунальные услуги и т.д.

АО «Казпочта» планирует последующее применение «электронного кошелька» для реализации товаров в электронной торговле. Пилотный запуск - август 2018 года.

Для развития инфраструктуры логистики в 2018 году в гг. Астана и Алматы созданы 2 Fullfilment центра (логистические хабы и сортировочные центры).

МНЭ совместно с НПП «Атамекен» в рамках сервисной поддержки начато обучение в сфере обслуживания информационных технологий, в том числе создание и ведение бизнеса в интернете.

В настоящее время предоставлены консультации 1000 субъектам МСБ, до конца года 15 000 субъектов МСБ.

Для повышения компетенции бизнеса в электронной коммерции на базе АО «Казпочта» в городе Астане открыт центр электронной коммерции (Е-сommerce центры), который оказывает услуги по обучению и созданию интернет магазинов под «ключ». В 2018 году планируется обучить 1000 субъектов.

Для совершенствования логистической инфраструктуры АО «Казпочта» планируется создание Е-коммерц центров и Фулфилмент-центров в городах Шымкент, Караганда, Актобе.

Предполагается, что количество обрабатываемых посылок увеличится на 20% с 5,148 млн. до 6 млн., сокращение срока доставки по Казахстану с 15 до 6 дней и до 1 дня по определенным маршрутам экспресс почтой.

В целях полноценного развития электронной торговли ведется работа по обеспечению широкополосного и доступа к интернету в сельских населенных пунктах Республики Казахстан, а также спутниковых технологий.

Для этих целей начата реализация проекта - Строительство волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах по схеме ГЧП, что позволит к 2021 году охватить 6 212 сельских населенных пунктов.

МИК, МНЭ, АО «Казпочта», НПП «Атамекен» совместно с МИО проводятся мероприятия по информационному продвижению и вовлечению бизнеса в электронную торговлю, такие как трансляция информационных видеороликов, интервью и публикации в СМИ.

Следующее.

В целях совершенствования законодательства нами разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности», который направлен на систематизацию понятийного аппарата и выработку механизмов правового регулирования электронной торговли. Планируемый срок внесения в Мажилис Парламента РК - 3 квартал 2018 года.

Для стимулирования отечественных товаро-производителей МИР РК вносятся изменения в Правила возмещения затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению и снижению издержек субъектов электронной торговли на маркетинговые услуги на 50 %. Срок принятия - 3 квартал 2018 года.

В целом проводимые мероприятия в сфере электронной торговли позволят дополнительно развивать сферу торговли как одну из приоритетных отраслей экономики.

К 2022 году планируется увеличение доли электронной торговли до 2,6 % и создание 200 тыс. дополнительных рабочих мест в электронной торговле и смежных отраслях.