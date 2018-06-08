Редкие исторические фотографии, за которыми скрывается целая эпоха

Много интересного можно увидеть на фотографиях из прошлого: самые удивительные изобретения инженеров, первый портативный телефон и даже Пабло Пикассо в образе знаменитого моряка Попая.

AdMe.ru собрал новую порцию исторических снимков, с которыми вы несомненно совершите маленькое путешествие в прошлое, ведь архивные фото — это настоящая машина времени.

21. Лечение психического расстройства, Германия, XIX век

20. 5-летний Дэвид Дэй готовится ко сну в доме-пещере в меловых скалах, Дувр, Англия,1944 г.

19. Бен Чепман во время съемок фильма «Создание из Чёрной лагуны», 1954 г.

18. Строительство антенны Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 1979 г.

17. Штаб-квартира Национальной фашистской партии Муссолини, 1934 г.

16. Дети в железном легком до появления вакцинации от полиомиелита, 1937 г.

15. Немецкие мальчики у автомата с жвачкой, 1955 г.

14. Девушка накрыла ребенка мусорной корзиной, чтобы тот не уполз, пока она занята вязанием, США, 1969 г.

13. Пробка по пути к Бранденбургским воротам во время переезда восточных немцев в Западный Берлин после падения Берлинской стены, 1989 г.

12. Дети в костюмах на Хеллоуин, 1900 г.

11. Вице-президент компании «Моторола» Джон Ф. Митчел демонстрирует радиотелефон DynaTAC в Нью-Йорке, 1973 г.

10. Танцовщицы театра «Ветряная мельница», Лондон, 1940 г.

9. Уинстон Черчилль пишет пейзаж в городе Лурмарен, Франция, 1948 г.

8. Дюк Каханамоку, человек, который популяризировал серфинг по всему миру, Гавайи, 1920 г.

7. После землетрясения, Аляска, 27 марта 1964 г.

6. Мальчик в маске Адольфа Гитлера, Лондон, 1938 г.

5. Пабло Пикассо в образе моряка Попая, 1957 г.

4. Западная мода в Китае, 1980 г.

3. Морской слон Роланд принимает снежную ванну, Берлинский зоопарк, 1930 г.

2. Последствия пожара в Музее мадам Тюссо, Лондон, 1924 г.

1. Динасфера Джона Арчибальда Пурвеса едет по пляжу. За рулем его сын, 1932 г.

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