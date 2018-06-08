Путина в Пекине встретил военный оркестр под "Катюшу"

Путин пробудет в Китае до 10 июня.

Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний. После этого военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций, передает РИА Новости

Первыми под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая. После музыканты исполнили известную русскую песню "Катюша".

Путина встретили в Пекине российским гимном pic.twitter.com/Az6n2xJigL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 8 июня 2018 г.

На церемонию официальной встречи Путин приехал на лимузине Mercedes. Лидеры вместе поприветствовали китайскую делегацию, а затем — российскую.

Путин пробудет в Китае до 10 июня. После переговоров в столице российский лидер вместе с Си Цзиньпином отправится в Тяньцзинь на товарищеский матч юных хоккеистов двух стран. Затем президент примет участие в саммите ШОС в Циндао.

Отношения Москвы и Пекина

Китай — один из главных партнеров России на международной арене. Подходы двух стран к ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Украине, Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке, совпадают или близки. Россия поддерживает КНР по тайваньскому вопросу.

Товарооборот между двумя странами за первые пять месяцев 2018 года вырос на 26,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем двусторонней торговли по итогам первых пяти месяцев этого года составил 40,67 миллиарда долларов.

Россия — единственный крупный поставщик товаров и услуг военного назначения в Китай.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!