Десантники-штурмовики в Алматы были подняты по тревоге

Мероприятия боевой подготовки проходят в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке.

Летний период обучения в Десантно-штурмовых войсках начался с проверки боевой готовности частей и соединений, сообщает Zakon.kz.

Десантники были подняты по тревоге и в назначенные сроки прибыли в районы сосредоточения, продемонстрировав полную готовность к выполнению дальнейших задач. В новом учебном периоде военнослужащие будут заниматься индивидуальной подготовкой и в составе подразделений. Солдатам срочной службы, недавно принявшим присягу, предстоит освоить закрепленную технику и вооружение.

Командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Кайдар Каракулов отметил, что в новом учебном периоде предусмотрено значительное увеличение учебно-боевых мероприятий, которые будут направлены на дальнейшее повышение боеспособности войск, с учетом ранее достигнутых результатов боевой учебы.

- Все мероприятия нового учебного периода связаны с необходимостью постоянного обучения, поддержания профессионального уровня военнослужащих, а также совершенствования системы боевой подготовки войск, - подчеркнул генерал-майор Кайдар Каракулов. - На сегодняшний день тактико-строевые занятия проходят в составе рот, батальонов воинских частей и соединений. В Вооруженных Силах проводятся мероприятия по выполнению функциональных обязанностей личным составом при внезапном подъеме по тревоге, организации работы группы контроля, выходу подразделений в районы формирования ротных колонн, развертыванию подвижных пунктов управления, проверке работоспособности командно-штабных машин, организации связи с подчиненными и вышестоящими штабами, организации комендантской службы.

Необходимо отметить, что тактико-строевые занятия позволяют проверить реальные возможности воинских частей и подразделений в предельно короткие сроки осуществить всестороннюю подготовку, вступить в бой с условным противником и выполнить поставленную задачу.

На завершающем этапе слаживания подразделений будут проведены различные тактические учения. Все мероприятия боевой подготовки проходят в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке.

Напомним, основные усилия подготовки войск в 2018 году сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности органов управления и войск на уровне, обеспечивающем военную безопасность государства. А основной деятельностью местных органов военного управления Алматы является комплектование Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан призывными и мобилизационными ресурсами. Мобилизация - комплекс общегосударственных мероприятий, связанных с переводом государственных органов, организаций, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, населения, территории и экономики Республики Казахстан на режим военного положения (общая мобилизация) или какой-либо их части (частичная мобилизация).

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