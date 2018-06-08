О новых видах интернет-мошенничества рассказали в МВД

Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев рассказал на брифинге в Астане о новых схемах интернет-мошенничества и о работе по очищению рядов от недобросовестных сотрудников и выявлению совершаемых ими коррупционных правонарушений, передает Zakon.kz.

По его словам, злоумышленники под видом опроса, якобы проводимого операторами сотовой связи, с использованием фишинговых сайтов собирают персональные данные пользователей. После этого появляется ложная информация о выигрыше.

Под предлогом оплаты почтовых расходов, злоумышленники требуют ввести на сайте данные банковских карт.

В последующем эти сведения могут быть использованы для несанкционированного снятия наличности с пластиковых карточек.

В связи с чем МВД призывает казахстанцев к бдительности и просит перепроверять любую сомнительную информацию на официальных сайтах и контакт-центрах сотовых операторов.

«Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные действия, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел», - сказал Саудабаев.

Он также рассказал о фактах коррупции в рядах полиции.

Так, сотрудниками Управления собственной безопасности ДВД Павлодарской области при получении взятки от физического лица за не составление административного протокола за нарушение правил дорожного движения задержаны два должностных лица МПС УВД Павлодара.

Кроме того, изобличен в фальсификации доказательств по уголовным делам сотрудник ЛОВД на станции Костанай.

Ведется досудебное расследование.