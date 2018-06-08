Восьмилетнюю девочку спасли пожарные в Алматы

Горела кухонная гарнитура в квартире.

Восьмилетнюю девочку спас пожарный в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС города.

Сообщение о горении в квартире пятиэтажного жилого дома по адресу Медеуский район, ул. Тулебаева, 37 поступило на пульт "101" сегодня, 8 июня, в 11:46 часов.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 11:53 часов. Как выяснилось, произошло горение кухонного гарнитура в кухонном помещении. В ходе тушения пожара одним звеном газодымозащитной службы была спасена 8-летняя девочка из квартиры, находящейся на 4-м этаже 5-ти этажного жилого дома", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Пожар был ликвидирован в 12:04 часов. Площадь составила 2 кв.м.

В городском ДЧС порекомендовали не оставлять малолетних детей без присмотра, контролировать, чем они занимаются в свободное время. Чаще напоминать ребенку об опасности игры с огнем. Не оставлять на виду спички, зажигалки. Научить детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами.

Также родителям посоветовали рассказать детям, как правильно действовать при экстремальной ситуации.

"Если ваш ребенок иногда остается дома один, убедитесь, что он знает свой адрес, обязательно напишите на листке бумаги все номера телефонов экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан номер "101". Помните: если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит кому‑либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке. Поэтому, если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключены ли газ и электроприборы. Если будете выполнять эти несложные правила, то беда обязательно минует ваш дом", - проинформировали в ДЧС.

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