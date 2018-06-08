С 4 по 8 июня 2018 года в Актюбинской области состоялось командно-штабное учение «Дабыл-2018
В ходе учения была проведена проверка уровня служебно-боевой готовности сил и средств.
Главной целью учения являлось повышение координации между силовыми структурами и местными исполнительными органами в условиях чрезвычайных ситуаций, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УВП Актобе.
В ходе учения была проведена проверка уровня служебно-боевой готовности сил и средств, имеющихся в регионе, организации управления и взаимодействия.
Основные учебные мероприятия проведены в городе Актобе, Мугалжарском и Мартукском районах.
Поставленные в ходе учения задачи были своевременно и успешно выполнены правоохранительными и местными исполнительными органами, воинскими подразделениями.
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