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С 4 по 8 июня 2018 года в Актюбинской области состоялось командно-штабное учение «Дабыл-2018

В ходе учения была проведена проверка уровня служебно-боевой готовности сил и средств.

Фото : Пресс-служба УВП АКТОБЕ8 июня 2018, 15:59

Главной целью учения являлось повышение координации между силовыми структурами и местными исполнительными органами в условиях чрезвычайных ситуаций, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УВП Актобе.

В ходе учения была проведена проверка уровня служебно-боевой готовности сил и средств, имеющихся в регионе, организации управления и взаимодействия.

Основные учебные мероприятия проведены в городе Актобе, Мугалжарском и Мартукском районах.

Поставленные в ходе учения задачи были своевременно и успешно выполнены правоохранительными и местными исполнительными органами, воинскими подразделениями.


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