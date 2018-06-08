Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 334,22, RUBKZT_TOD = 5,3424, CNYKZT_TOM = 52,2067, USDKZT_0_001 =+11,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +8,0676 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами RUBKZT_TOМ, RUBKZT_SPT, RUBKZT_0_001 и RUBKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 11 и 12 июня в Российской Федерации (День России). В торгах приняли участие 23 банка.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 334,22 тенге за доллар США при объеме торгов 100 550 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3424 тенге за рубль при объеме торгов 46 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 52,2067 тенге за юань при объеме торгов 300 тыс. юаней;

- по китайскому юаню с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,02 тенге за доллар (+0,94 тенге), суммарный объем торгов - 249 300 тыс. USD (+29 400 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3436 тенге за рубль (-0,0569 тенге), суммарный объем торгов - 48 700 тыс. рублей (-12 300 тыс. рублей).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +11,0000 % годовых при объеме торгов 55 300 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,0676 % годовых при объеме торгов 383 000 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;