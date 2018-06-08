Квартирант подозревается в убийстве хозяйки квартиры в Атырау
По версии следствия, он задушил ее полотенцем.
Фото : bnews.kz8 июня 2018, 16:36
В Атырау на два месяца арестован мужчина, подозреваемый в убийстве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Атырау.
По версии следствия, 31 мая 2018 года у подозреваемого не было денег чтобы оплатить за аренду квартиры. Когда хозяйка потребовала оставить в качестве залога паспорт или ценные вещи он отказался. После разговор перерос в ссору - мужчина ударил хозяйку квартиры и задушил ее полотенцем. В результате она скончалась на месте происшествия.
Следственные мероприятия продолжаются.
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