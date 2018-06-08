Повысить уровень доходов наименее обеспеченных граждан к 2025 году планируют в РК

К наименее обеспеченным гражданам в Казахстане относится 40% населения. Их доходы будут повышены с 22,8% до 27% к 2025 году. Об этом на 31-ом заседании Совета иностранных инвесторов заявил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, передает Zakon.kz.

В числе планов страны в рамках стратегического плана развития Казахстана до 2025 года прирост ВВП на душу населения до 46,1 тыс. долларов США, производительности труда на 4,7% в среднем в год.

«Мы хорошо понимаем поставленную вами задачу - повышение благосостояние страны должно сопровождаться повышением качества жизни населения», - сказал Т.Сулейменов, обращаясь к главе государства.

Для этого, по словам главы МНЭ Казахстана, нужно увеличить продолжительность жизни населения с 72 до 75 лет, повысить доходы наименее обеспеченных 40% населения с 22,8% до 27% в общем объеме доходов, улучшить качество среднего школьного образования с применением тестов PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).

«Основой для достижения поставленных целей является сочетание 7 системных изменений и 7 приоритетных политик реализации стратегии 2050», - рассказал министр.

К примеру, в числе одной из политик реализации стратегии значится «Политика обеспечения высокого качества жизни».

«Она ориентирована на поэтапное улучшение социальных и жилищных стандартов для населения. Здесь мы должны в полной мере реализовать ваши 5 социальных инициатив», - отметил глава министерства.

Он также напомнил, стране предстоит в рамках семи системных изменений решить вопросы по переориентации всей системы профессиональной подготовки кадров; совершить так называемое технологическое обновление; активизировать частный сектор; создать благоприятный торговый режим для сотрудничества со странами мира; устранить коррупцию; развить регионы за счет повышениях их экономической самостоятельности и т.д.