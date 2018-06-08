Уникальный детсад для особенных детей открылся в Актобе

Уникальность детского сада заключается в том, это первый коррекционный детский сад, в котором будут воспитываться дети с различными диагнозами: аутизм, нарушения речи, опорно-двигательного аппарата, синдром Дауна, задержка психического развития и нарушением интеллекта.

Проект реализован в рамках объявленного в регионе Года ребенка «Бакытты бала». В церемонии открытия областного специального детского сада для детей с особыми образовательными потребностями приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев, общественность и родители особенных детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

- По поручению Главы государства детям с особыми потребностями уделяется особое внимание. Наша обязанность – создать для них самые лучшие условия и сделать все, чтобы воспитать их достойными гражданами страны. В этих целях 2018 год в регионе объявлен Годом счастливого детства. В рамках проекта «Бакытты бала» реализуется множество мероприятий и благотворительных акций, запланировано открытие ряда важных социальных объектов, предназначенных для особенных детей. В том числе, будут открыты психолого-медико-педагогическая консультация, первый реабилитационный центр для детей с ДЦП и аутизмом, круглогодичный лагерь отдыха для детей с ограниченными возможностями, - подчеркнул аким области.

Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства. Уникальность детского сада заключается в том, это первый коррекционный детский сад, в котором будут воспитываться дети с различными диагнозами: аутизм, нарушения речи, опорно-двигательного аппарата, синдром Дауна, задержка психического развития и нарушением интеллекта. Для них в дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, привлечены высококвалифицированные специалисты, открыты кабинеты ЛФК, массажа, тренажеры, бассейн.

На сегодня в регионе насчитывается порядка 5 тысяч детей с ограниченными возможностями, в том числе около 2 тысяч дошкольного возраста.

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