Назарбаев: В Казахстане добыто более 100 миллионов тонн нефти

Компания CNPC является одним из основных партнеров Казахстана в области добычи.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем совета директоров корпорации CNPC Ван Илинем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства отметив, что компания CNPC является одним из основных партнеров Казахстана в области добычи, транспортировки и глубокой переработки нефти и газа, выразил удовлетворение деятельностью данного предприятия в стране.

"В целом за эти годы в Казахстане добыто более 100 миллионов тонн нефти. Мы готовы продолжить сотрудничество с Вашей компанией, особенно в части использования нефтепровода Кенкияк-Атырау, что обеспечит увеличение поставок нефти в Китай и рост внутренних поставок", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь глава компании отметил, что CNPC более 20 лет ведет сотрудничество с казахстанскими партнерами и добилась в этом больших успехов.

"Именно благодаря Вашему вниманию и содействию китайского Правительства мы смогли достигнуть этих впечатляющих результатов. Позвольте мне выразить Вам высокое уважение и благодарность. Я хотел бы уверить в том, что мы имеем возможности и желание развиваться и работать дальше", - сказал Ван Илинь.

Глава компании проинформировал Президента Казахстана о прошедших переговорах и подписанных соглашениях в рамках заседания Делового совета.

"Наше Правительство и лично господин Си Цзиньпин заинтересованы в развитии тесного сотрудничества с казахстанскими партнерами на новом уровне. Мы полны уверенности, что справимся с этой задачей", - заверил руководитель Компании.

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