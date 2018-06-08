В Астане подорожало жильё

По данным Комитета РК по статистике, в Астане в мае этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого цены на первичное жильё выросли на 5.3 %, на вторичное — на 7.2 %, сообщает Krisha.kz.

В то же время в южной столице новостройки подешевели на 2.2 %, вторичная недвижимость поднялась в цене на 0.9 %.

В целом за год в Казахстане стоимость жилья от застройщиков выросла (+2.8 %), а индекс цен перепродажи вторички снизился (—0.7 %).

Что касается месячного изменения (май к апрелю), то цены на новые квартиры в РК увеличились на 0.3 % (до 263.9 тыс. тенге за 1 кв. м), на вторичном рынке — на 0.2 % (до 186.8 тыс. тенге за 1 кв. м).

По итогам мая самые дорогие новостройки расположены в Астане (335.6 тыс. тенге за 1 кв. м), Атырау (326.3 тыс.) и Алматы (326.0 тыс.), самые дешёвые — в Таразе (116 тыс.), Кызылорде (141 тыс.) и Талдыкоргане (141.2 тыс.).

Максимальные цены на вторичку зафиксированы в Алматы (340 тыс. тенге за 1 кв. м), Астане (337.0 тыс.) и Атырау (261.9 тыс.), минимальные — в Кызылорде (130.3 тыс.), Жезказгане (143.9 тыс.) и Семее (151.4 тыс.).

Среди городов РК наиболее высокая стоимость найма жилья в Астане (2 676 тенге за 1 кв. м), Алматы (2 250) и Актау (2 016), низкая — в Таразе (967), Талдыкоргане (1 038) и Павлодаре (1 065).