В РК ограничили ввоз ряда продукции из России из-за сальмонеллы

Для устранения выявленных нарушений Министерством сельского хозяйства РК направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера

По результатам постоянных мониторинговых исследований в целях выявления запрещённых и вредных веществ животноводческой продукции Министерством сельского хозяйства РК введены временные ограничения на ввоз на территорию страны продукции ряда импортеров, сообщает Zakon.kz. Об этом говорится на сайте МСХ.

Так, нарушения выявлены у следующих прозводителей:

ООО «Брянский бройлер», РФ (тушка цыпленка бройлера) — колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность.

АО «Инжавинская птицефабрика», РФ (крылышко куриное, тушка цыпленка бройлера) — сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность.

ЗАО «Приосколье», РФ (крылышко куриное, бедро с кожей) — сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность.

ООО «Чебаркульская птица», РФ (филе цыпленка-бройлера, крылышко куриное) – сальмонелла и колиформные бактерии.

ОАО «Царицыно», РФ (сосиски куриные «Царицино», колбаса вареная «Чесночек») – обнаружено ДНК свиньи.

«В целях устранения данных нарушений Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера», - говорится в сообщении.

При этом указывается, что работа в этом направлении продолжится.

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