Назарбаев рассказал о планах выхода казахстанских компаний на биржи КНР

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с «капитанами китайского бизнеса» рассказал о масштабной приватизации в РК и планах выхода казахстанских компаний на биржи КНР, сообщает МИА «Казинформ».

«Мы осуществляем масштабную приватизацию. Выставляются на продажу активы горнодобывающих, металлургических, транспортных и других предприятий. В ближайшие годы мы планируем вывести на IPO такие крупные национальные компании, как Казахтелеком, Эйр Астана, Казмунайгаз, КТЖ, Казпочта и другие. Нами изучается спрос со стороны иностранных инвесторов для определения наиболее привлекательных для сделок объектов. Несомненно, азиатский рынок в этом смысле является одним из приоритетных», - сказал Н.Назарбаев.

«Мы рассматриваем возможность выхода наших компаний на биржевые площадки Гонконга и Шанхая. Тем более, что Шанхайская биржа теперь является стратегическим партнером Международного финансового центра «Астана», который мы собираемся открыть 5 июля этого года и приглашаем вас принять участие», - отметил Президент Казахстана.