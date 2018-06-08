Казахстанские компании подписали 40 соглашений с бизнесменами Китая

В ходе пятого заседания Казахстанско-Китайского делового совета, проходящее в рамках визита Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева в Китайскую Народную Республику, отечественные компании заключили ряд соглашений с бизнесменами Поднебесной, передает zakon.kz

В работе Совета приняли участие топ-менеджеры казахстанских нацкомпаний и порядка 300 представителей китайского бизнес-сообщества, включая руководителей крупнейших госкорпораций Китая.

«Мы заинтересованы в дальнейшем, более динамичном развитии двухсторонних экономических отношений. Вчерашние переговоры лидеров двух стран, достигнутые договоренности, подписанные документы еще раз это подтверждают и дают новую прекрасную возможность для развития бизнеса, для взаимодействия бизнеса наших двух стран. Казахстан сегодня - это страна с огромным инвестиционным потенциалом, и в этих целях проводится системная работа по улучшению условий ведения бизнеса и притока прямых инвестиций. На сегодняшнем пятом заседании планируется подписание 40 коммерческих соглашений на общую сумму 13 млрд долларов США», - отметил в своем выступлении председатель Правления АО «Самрук-Қазына» А.Есимов.

По словам главы Фонда, «Самрук-Қазына» планирует разработать принципиально новые подходы в организации деятельности ККДС. По итогам встречи были подписаны ряд меморандумов. К примеру, Фонд заключил соглашение о взаимопонимании с одной из крупнейших инвестиционных компаний Китая «WintaGroup». Документ подразумевает стратегическое сотрудничество по участию, инвестированию и развитию специальных экономических зон, находящихся под управлением Фонда.

Напомним, Казахстан является крупнейшим торговым партнером Китая в Центральной Азии. Общий объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил порядка 17 млрд долларов США.