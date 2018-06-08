Обязательные требования к детским игрушкам обсудили в городе Алматы

7 июня 2018 года в Департаменте Комитета технического регулирования и метрологии по г.Алматы обсудили обязательные требования к современным игрушкам для детей.

Согласно технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек», к игрушкам предъявляются множество требований безопасности: химическая, механическая, гигиеническая, электрическая и другие.

Для определения степени опасности игрушки по каждому из критериев проводятся испытания аккредитованными испытательными лабораториями и в случае соответствия продукции требованиям технического регламента, орган по подтверждению соответствия выдает заявителю сертификат соответствия. В этой связи, при покупке игрушки покупателю необходимо требовать предоставить документ, подтверждающий безопасность игрушки, то есть сертификат соответствия.

Кроме того, при покупке игрушек необходимо помнить и обращать внимание на следующие важные моменты. Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению она не представляла опасности для жизни и здоровья детей, и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивала отсутствие риска: обусловленного конструкцией игрушки; обусловленного применяемыми материалами.

Риск при использовании игрушек должен соотноситься с возрастными особенностями детей.

Также необходимо отметить, что любая игрушка должна быть маркирована на государственном и русском языках. Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации. Маркировка должна содержать следующую информацию: наименование игрушки; наименование страны, где изготовлена игрушка; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними; товарный знак изготовителя (при наличии); минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, обозначающая возраст ребенка; основной конструкционный материал (для детей до 3 лет); способы ухода за игрушкой (при необходимости); дата изготовления (месяц, год); срок службы или срок годности (при их установлении); условия хранения (при необходимости).

На территории Таможенного союза игрушки подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации.

В этой связи, игрушки прошедшие подтверждение соответствия, могут обезопасить от причинения вреда здоровью Ваших детей.

В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться в ДКТРМ по г.Алматы по телефонам: 303-88-52, 243-10-87, e-mail: ktrm_almaty@mail.r