Назарбаев рассказал о выгодном географическом расположении Казахстана

Он встретился с представителями деловых кругов Китая.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями деловых кругов Китайской Народной Республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Китайская Народная Республика является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана, и отметил исторически сложившиеся дружественные и доверительные отношения между двумя странами.

"Китай занимает 4-е место по объемам прямых инвестиций в Казахстан. В 2017 году товарооборот между нашими странами составил 10,5 млрд долларов с ростом на 33 %", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев указал, что в Казахстане действует более 1200 предприятий с участием китайского капитала в нефтегазовой, химической и пищевой промышленности, а также в банковской, машиностроительной, логистической и других сферах.

"Сегодня состоялся Деловой совет, в работе которого приняли участие более 300 представителей бизнеса обеих стран. Подписано порядка 40 коммерческих документов на сумму более 13 млрд долларов. Кроме того, в рамках сотрудничества в области индустриализации и инвестиций уже сформирован перечень из 51 проекта на общую сумму около 28 млрд долларов", - заявил Президент Казахстана.

Глава государства рассказал присутствующим на встрече предпринимателям о выгодном географическом расположении Казахстана и связанными с данным фактором преимуществами ведения бизнеса.

"Казахстан является членом Евразийского Экономического Союза с населением более 180 миллионов человек, где не существует таможенных границ. Через территорию Казахстана проходит 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой через Россию, Каспийское и Черное моря, а также Иран и Турцию. Это позволяет доставлять грузы в Европу из Китая через Казахстан и обратно за 15 дней, тогда как доставка морским путем занимает в 2-3 раза больше времени", - констатировал Нурсултан Назарбаев.

Наряду с этим, Президент Казахстана акцентировал внимание участников встречи на предпринимаемых мерах по повышению инвестиционной привлекательности и улучшению бизнес среды. В частности, на либерализации законодательства в сфере предпринимательства, создании Совета иностранных инвесторов, национальных компаний «Казах Инвест» и «Казах Экспорт», упрощении процедуры привлечения иностранной рабочей силы и получения лицензий и заключения контрактов на недропользование, а также на установлении налоговых льгот и преференций для участников 11 специальных экономических и 24 индустриальных зон.

"В нашей стране реализуется государственная программа развития агропромышленного комплекса, а также специальная государственная программа «Цифровой Казахстан». Принята Концепция развития туристской отрасли. Мы рассматриваем возможность выхода наших крупных национальных компаний на IPO на биржевых площадках Гонконга и Шанхая. На базе инфраструктуры ЭКСПО начал свою работу Международный финансовый центр «Астана», который призван стать региональным центром развития «зеленых», исламских и инновационных финансовых инструментов. Приглашаю китайские компании принять участие в реализации этих масштабных проектов", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе встречи представители ведущих китайских компаний выразили высокую заинтересованность в налаживании бизнес-контактов с казахстанскими коллегами.

В завершение глава государства выразил уверенность в том, что подобные встречи будут способствовать еще большому сближению двух стран и укреплению взаимовыгодного партнерства.

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