В алматинских квартирах отключат горячую воду

Без воды останутся часть домов в контуре улиц Курмангазы – Шагабутдинова – Байтурсынова - Сатпаева.

Из-за реконструкции теплосетей часть домов Алмалинского района Алматы на сутки отключат от горячей воды, передает Zakon.kz со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

"С 8 часов 9-го июня до 8 часов 10-го июня 2018 года часть домов в Алмалинском районе Алматы, расположенных в контуре улиц Курмангазы – Шагабутдинова – Байтурсынова - Сатпаева, отключат от подачи горячей воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что краткосрочное ограничение вызвано необходимостью переключения объектов потребления на постоянную схему горячего водоснабжения после завершения работ по модернизации инженерных сетей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!