Куда сходить в Астане в выходные

В этот уикэнд жителей и гостей столицы ждет ряд интересных культурных и спортивных мероприятий.

В предстоящие выходные, 9 и 10 июня, Управлением культуры и спорта города Астаны для организации досуга гостей и жителей столицы запланирован ряд мероприятий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления.

9 июня в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького в 11:00 пройдет показ детской сказки В. Орлова «Золотой цыпленок». В 18:00 состоится спектакль-мелодрама Р. Баэр «Смешанные чувства». В субботу и в воскресенье в Театре кукол дети могут посмотреть сказку А. Салаевой «Еще раз о русалочке». Начало в 12:00 и в 14:00. Также 9 июня на площади концертного зала «Астана» состоится концерт ансамбля народного танца «Шалқыма» и солистов народного пения из цикла «Астанаға-20 жыл». Начало в 17:00.

9 июня в 18:00 и 10 июня в 15:00 во дворце «Жастар» пройдет II отборочный тур открытого городского чемпионата по караоке «Поют все!» на кубок акима города Астаны.

10 июня во Дворце мира и согласия состоится вечер памяти Құдайбергена Султанбаева «Тамашаның Құдайбергені», начало в 18:30.

Одним из самых знаменательных культурных событий предстоящих выходных станет открытие VI Международного театрального фестиваля «Самғау» в рамках празднования 20-летия Астаны.

10 июня в 16:00 в театре «Жастар» пройдет пресс-конференция с участниками и в 19:00 первыми в рамках фестиваля выступят артисты столичного театра «Жастар» с трагифарсом по мотивам романа Н. Гоголя «Ревизор».

Для самых маленьких гостей и жителей Астаны по традиции будут проходить ежедневные детские шоу «7 чудес парка» в трех парках города. Развлекательные программы в Столичном парке состоятся 9 и 10 июня в 15:00, 16:00 и 17:00 часов, в парке Студенческий – в 14:00 и в 15:00, а в парке Жерұйық – в 17:00 и в 18:00.

Любители спорта и активного образа жизни смогут посетить в выходные Открытый турнир по боксу, посвященный Международному Дню защиты детей в рамках празднования 20-летия города Астаны в СК «Толкын», соревнования пройдут 9 июня в 12:00. 9-10 июня в спорткомплексе «Даулет» состоится закрытие VI Международного турнира по боксу среди взрослых на Кубок Президента Республики Казахстан, в эти же дни с 9-ти утра здесь будет проходить Детский турнир по теннису «Зеленый мяч».

9 июня в 10.00 в средней школе № 24 пройдет Чемпионат города Астаны по асык ату среди юношей 2002-2004 г.р., а 10 июня в 10.00 в средней школе №4 состоится Открытый Чемпионат города Астаны по скалолазанию.

В воскресенье всех желающих приглашают посетить бесплатные еженедельные воскресные тренировки на свежем воздухе. Занятия пройдут 10 июня с 10:00 до 12:00 и с 19:30 до 20:30 в парках Столичный, Президентский, Студенческий, Жерұйық и Триатлон парк.

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