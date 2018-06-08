В фонтанах Астаны можно заразиться гепатитом и энтеровирусными инфекциями

Об этом предупредили в столичном управлении здравоохранения.

Управление общественного здравоохранения и Департамент охраны общественного здоровья Астаны предупреждают, что развлечения в воде фонтана чреваты не только простудой, но и другими, более серьезными заболеваниями, передает Елорда Инфо.

«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной, респираторной инфекцией и т.д. Главная опасность - это, конечно, энтеровирусные, ротавирусные инфекции, гепатит А», - отмечается в сообщении.

В целях профилактики инфекционных заболеваний Департаментом охраны общественного здоровья города Астаны на постоянной основе ведется мониторинг качества воды фонтанных комплексов.

«Взрослые и дети должны знать и соблюдать меры предосторожности, избегать подобных развлечений в качестве спасения от жары и не подвергать себя риску заражения и получения травм», - говорится в сообщении.

Кроме того, в фонтанах установлена сложная система оборудования - система трубопроводов, насосов, включая подсветку, - что в свою очередь может привести к получению электро- и механических травм.

Фонтанные комплексы не предназначены для купания и развлечений в виде плескания, купание в них запрещено. Они являются элементами благоустройства и служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида городу.

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